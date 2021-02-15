Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Петербургская оппозиция встретилась с главой МИД Финляндии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 11 часов назад
Петербургская оппозиция встретилась с главой МИД Финляндии
Фото: ТАСС
В генконсульстве Финляндии состоялась встреча депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника и Бориса Вишневского с представителями властей Финляндии.
Депутаты встретились с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, послом и и.о. консула. Со стороны российской оппозиции также присутствовали Олег Бодров (председатель общественного совета «Южный берег Финского залива»), Яровая Варвара («Гринпис») и Никита Ломагин (Европейский университет в Санкт-Петербурге, историк). ФАН пишет, что участники встречи обсуждали «результаты протестных акций, прошедших в Петербурге, а также будущие митинги и протесты».
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с Хаависто в Санкт-Петербурге. Глава российского МИДа заявил финскому коллеге, что инициатором разрыва отношений с Россией является сам Евросоюз и этот процесс происходил уже давно. Хаависто по итогам переговоров заявил, что в интересах Евросоюза наладить отношения с Россией.
В 2019 году общественный резонанс вызвал отказ Резника от медицинского освидетельствования на употребление наркотиков после того, как в СМИ появилась видеозапись, на которой человек, похожий на Резника, якобы курит запрещенные вещества.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты Славяне Крыма выдвинули требования к США Славяне Крыма выдвинули требования к США Медведев опубликовал фото в поддержку настоящей русской зимы и Греты Тунберг Медведев опубликовал фото в поддержку настоящей русской зимы и Греты Тунберг
Комментарии
Политика , Максим Резник , Никита Ломагин , Борис Вишневский , Сергей Лавров , Пекка Хаависто , МИД , ЕС , Санкт-Петербург , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
01:25
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
Общество
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
00:38
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
Армия
Видео воздушной дозаправки самолетов Су-24 и Су-30
00:52
Видео воздушной дозаправки самолетов Су-24 и Су-30
Армия
Видео старта военно-морского учения «AMAN 2021»
01:36
Видео старта военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Взрыв газопровода в Луганске сняли на видео
00:17
Взрыв газопровода в Луганске сняли на видео
Происшествия В мире
Видео расследования в полиции США из-за валентинок
00:56
Видео расследования в полиции США из-за валентинок
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение