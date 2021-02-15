Матвиенко возмутили слухи о ее «баснословной пенсии»

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Я, например, из интернета узнала, и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тысяч», — сказала она в ходе пленарного заседания верхней палаты.