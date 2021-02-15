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Москва

Матвиенко возмутилась слухами о ее «баснословной» пенсии 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 15 февраля 2021
Матвиенко возмутили слухи о ее «баснословной пенсии»
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что информация о ее «баснословной» пенсии — фейк.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Я, например, из интернета узнала, и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тысяч», — сказала она в ходе пленарного заседания верхней палаты.

По словам Матвиенко, ее трудовой стаж составляет почти 50 лет, а пенсию она получает в размере 25 тыс. рублей. Спикер также напомнила, что ее декларация о доходах общедоступна.
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Политика , Валентина Матвиенко , Сергей Миронов , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Справедливая Россия , Совет Федерации , Златоуст , Магнитогорск , Челябинск , Челябинская Область
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