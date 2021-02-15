Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 

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Проанализировать и оценить эффективность отечественных вакцин в отношении новых штаммов коронавируса поручил правительству президент России Владимир Путин

При необходимости следует провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в их регистрационные досье.

Также нужно расширить исследования по расшифровке геномов возбудителей инфекционных болезней и их финансирование.

Доклад президент поручил представить до 15 марта, далее — раз в полгода.