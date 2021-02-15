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Госдума рассмотрит вопрос о назначении новых членов ЦИК 17 февраля 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Госдума в среду рассмотрит вопрос о назначении членов ЦИК
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть вопрос о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на пленарном заседании 17 февраля. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"В среду, в три часа, в фиксированное время, мы будем рассматривать вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии", — отметил Жуков.

Ранее предполагалось, что депутаты рассмотрят вопрос на пленарном заседании 24 февраля, однако нижняя палата изменила график работы и перенесла пленарное заседание на неделю раньше.
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Политика , Госдума , Центризбирком России , Москва
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