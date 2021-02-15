Госдума в среду рассмотрит вопрос о назначении членов ЦИК

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть вопрос о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на пленарном заседании 17 февраля. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы в понедельник.
"В среду, в три часа, в фиксированное время, мы будем рассматривать вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии", — отметил Жуков.
Ранее предполагалось, что депутаты рассмотрят вопрос на пленарном заседании 24 февраля, однако нижняя палата изменила график работы и перенесла пленарное заседание на неделю раньше.