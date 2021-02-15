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Москва

Песков пояснил слова Путина о поддержке Донбасса 

Павел Тиунов 20 минут назад
Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что «Россия не бросит Донбасс», имел в виду социальную поддержку русскоговорящих людей в регионе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вопрос о возможном включении Донбасса в состав РФ, Песков «развивать» отказался, сообщает РИА Новости.
Ранее в эфире телеканала «Россия 24» было показано заявление Владимира Путина, в котором он отметил, что «мы не бросим Донбасс, несмотря ни на что». Он также подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения, необходимо рассчитать возможные последствия.
Трактуя слова главы государства, Песков отметил, что фраза «несмотря ни на что» напрямую относится к непредвиденным событиям, которые влекут за собой те или иные последствия. При этом, заявляя, что Россия «не бросит Донбасс», национальный лидер имел в виду, что в регионе живет много русскоговорящих людей, которые в настоящее время нуждаются в систематической поддержке, добавил пресс-секретарь президента. По его словам, они лишены государственного соцобеспечения и предоставления любых государственных услуг.

«Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям», — напомнил Песков.

Он добавил, что если не Россия, то сделать это «будет некому».
Ранее, как сообщал "Рамблер", Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают возможное присоединение Донбасса к РФ. Так официальный представитель главы государства прокомментировал заявление главреда RT Маргариты Симоньян, которая призвала Кремль «вернуть Донбасс». Песков подчеркнул, что журналистка — медиаменеджер, поэтому её позицию не стоит рассматривать, как трактующую намерения государства.
Комментарии 3
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , РИА Новости
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