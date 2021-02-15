Ранее в эфире телеканала «Россия 24» было показано заявление Владимира Путина, в котором он отметил, что «мы не бросим Донбасс, несмотря ни на что». Он также подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения, необходимо рассчитать возможные последствия.

Трактуя слова главы государства, Песков отметил, что фраза «несмотря ни на что» напрямую относится к непредвиденным событиям, которые влекут за собой те или иные последствия. При этом, заявляя, что Россия «не бросит Донбасс», национальный лидер имел в виду, что в регионе живет много русскоговорящих людей, которые в настоящее время нуждаются в систематической поддержке, добавил пресс-секретарь президента. По его словам, они лишены государственного соцобеспечения и предоставления любых государственных услуг.

«Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям», — напомнил Песков.

Он добавил, что если не Россия, то сделать это «будет некому».