Лавров сделал громкое заявление по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто . Он подчеркнул, что Москва готова к активному диалогу с европейскими коллегами по примеру общения на тему изменения климата и экологии.

Руководитель российского МИД отметил, что Евросоюз отдаляется от России. Об этом свидетельствует попустительское отношение руководства организации к нарушению прав русскоговорящих людей на территории ЕС. Лавров заявил, что если ЕС решит возобновить конструктивный диалог, то Россия со своей стороны в этот момент будет готова приступить к переговорам.

РИА Новости сообщает , что глава МИД РФ уточнил, что его заявление касается только Евросоюза, поскольку в Европе у Москвы «много друзей и единомышленников».

«Мы никуда из Европы не уходим», — отметил Лавров.

По его словам, с большинством европейских стран «по отдельности» у России проблем нет. С ними Москва намерена развивать взаимовыгодные отношения, резюмировал министр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лавров в диалоге с телеведущим Владимиром Соловьёвым заявил, что Россия готова отказаться от сотрудничества с Евросоюзом, если будут наложены санкции, угрожающие экономике страны. Министр добавил, что в связи с тем, что Москва «хочет мира», ей приходится готовиться к войне.