Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «каркас отношений» между РФ и ЕС был осознанно уничтожен по инициативе Брюсселя, сообщает ТАСС. Но при этом, по его словам, Россия готова держать связь по взаимовыгодным вопросам.
Лавров сделал громкое заявление по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Он подчеркнул, что Москва готова к активному диалогу с европейскими коллегами по примеру общения на тему изменения климата и экологии.
Руководитель российского МИД отметил, что Евросоюз отдаляется от России. Об этом свидетельствует попустительское отношение руководства организации к нарушению прав русскоговорящих людей на территории ЕС. Лавров заявил, что если ЕС решит возобновить конструктивный диалог, то Россия со своей стороны в этот момент будет готова приступить к переговорам.
РИА Новости сообщает, что глава МИД РФ уточнил, что его заявление касается только Евросоюза, поскольку в Европе у Москвы «много друзей и единомышленников».
«Мы никуда из Европы не уходим», — отметил Лавров.
По его словам, с большинством европейских стран «по отдельности» у России проблем нет. С ними Москва намерена развивать взаимовыгодные отношения, резюмировал министр.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лавров в диалоге с телеведущим Владимиром Соловьёвым заявил, что Россия готова отказаться от сотрудничества с Евросоюзом, если будут наложены санкции, угрожающие экономике страны. Министр добавил, что в связи с тем, что Москва «хочет мира», ей приходится готовиться к войне.
Позже заявление главы МИД прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что слова Лаврова были неправильно интерпретированы некоторыми СМИ: журналисты в заголовках сообщили, что Россия собирается чуть ли не разрывать отношения с ЕС. По словам Пескова, Кремль «не хочет этого». Напротив — российские власти готовы развивать отношения с Евросоюзом. При этом представитель главы государства согласился с министром в той части, что если ЕС будет накладывать санкции с риском для российской экономики, то лучше быть к этому готовым.