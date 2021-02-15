Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления из ЕС о том, что визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в РФ закончился унижением, напомнил, что по-настоящему унижение Евросоюза произошло в 2014 году, в период кризиса на Украине.
"Таким своего рода поворотным пунктом, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою, по большому счету, беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша", — сказал Лавров на пресс-конференции.
"Оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять эту договоренность. И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", — добавил глава МИД РФ.
Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России он встретился с Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В Москве Боррель заявил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а ЕС, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. Европарламент на пленарной сессии провёл слушания по итогам поездки Борреля в РФ. Депутаты осудили визит, сочтя его проявлением слабости европейской дипломатии. Боррелю пришлось отстаивать свой визит перед евродепутатами.