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Москва

Лавров рассказал о «настоящем» унижении Евросоюза 

РИА Новости 19 минут назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления из ЕС о том, что визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в РФ закончился унижением, напомнил, что по-настоящему унижение Евросоюза произошло в 2014 году, в период кризиса на Украине.

"Таким своего рода поворотным пунктом, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою, по большому счету, беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять эту договоренность. И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", — добавил глава МИД РФ.

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Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России он встретился с Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В Москве Боррель заявил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а ЕС, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. Европарламент на пленарной сессии провёл слушания по итогам поездки Борреля в РФ. Депутаты осудили визит, сочтя его проявлением слабости европейской дипломатии. Боррелю пришлось отстаивать свой визит перед евродепутатами.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Европарламент
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