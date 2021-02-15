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Володин рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Госдуме 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Володин рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Госдуме
Фото: РИА Новости
В больницах на данный момент находятся пять депутатов Госдумы с коронавирусом — против 30-ти на пике заболеваемости. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В заболеваемости COVID-19 среди обитателей здания на Охотном рядку произошел спад, и это дало возможность думскому руководству идти на новые шаги по повышению открытости и снятию ограничений.
Так, с 1 марта рассказал спикер, возобновят работу столовые и буфеты. Конечно, они будут работать с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм.
Любой шаг по дальнейшему повышению открытости, по словам Володина, требует анализа, так что со снятием ограничений на Охотном ряду торопиться не будут.
В целом более 60 процентов депутатов имеют антитела по итогам болезни или прививки, рассказал также председатель ГД. Переболел 171 народный избранник. Более ста привились или находятся в стадии вакцинации.
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Политика , Госдума
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