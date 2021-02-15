Аксенов запустил флэшмоб с фото построенных в Крыму объектов 

"Приближается седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Вы знаете и видите своими глазами, как изменился за это время наш регион, как преображаются наши города и села, сколько построено новых инфраструктурных и социальных объектов", — подчеркнул Аксенов. Он добавил, что разместит лучшие работы на своей странице в Instagram.