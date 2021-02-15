Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС 

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«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в распоряжении.

В свою очередь замглавы Минфина Андрей Круглов был уволен в связи с сокращением его поста.

Оба распоряжения были подписаны 12 февраля, однако опубликованы на интернет-портале правовой информации сегодня.