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Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева и замминистра финансов Андрея Круглова. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в распоряжении.

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В свою очередь замглавы Минфина Андрей Круглов был уволен в связи с сокращением его поста.
Оба распоряжения были подписаны 12 февраля, однако опубликованы на интернет-портале правовой информации сегодня.
«Рамблер» писал, ранее в связи с сокращением должности был уволен заместитель министра финансов России Антон Дроздов.
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Политика , Антон Дроздов , Михаил Мишустин , Андрей Круглов , Михаил Евраев , Совет Федерации , ФАС , Центризбирком России , Минфин
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