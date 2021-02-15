Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева и замминистра финансов Андрея Круглова. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в распоряжении.
В свою очередь замглавы Минфина Андрей Круглов был уволен в связи с сокращением его поста.
Оба распоряжения были подписаны 12 февраля, однако опубликованы на интернет-портале правовой информации сегодня.
«Рамблер» писал, ранее в связи с сокращением должности был уволен заместитель министра финансов России Антон Дроздов.