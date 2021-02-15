Посадивший самолет в кукурузном поле пилот намерен пойти в Госдуму 

Пилот Дамир Юсупов может начать политическую карьеру. Об этом, как сообщает «Ура.ру», он заявил сам.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Юсупов посадил самолет с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский» в Московской области . Двигатели самолета в этот момент не работали и горели из-за столкновения со стаей птиц. В результате происшествия никто не погиб и не получил серьезных повреждений. Юсупов и его коллега Георгий Мурзин были удостоены за это звания Герой России.

Сегодня Юсупов провел встречу со студентами Уральского государственного юридического университета. В ходе нее он сообщил, что вопрос о начале им политической карьеры обсуждается.

«Я хочу летать. Я хочу продолжать полеты. Будучи депутатом Госдумы, я никак не смогу летать. Летать мне нравится больше», — заявил он при этом.

Пилот объяснил, что депутаты Госдумы не могут заниматься иной деятельностью, кроме научной, творческой и преподавательской, а сам он всегда мечтал летать. Также он рассказал, что лишь в 32 года поступил в летное училище, а до тех пор работал по первой специальности — юристом.

«Мне есть с чем сравнить», — отметил он.