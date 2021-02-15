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Посадивший самолет в кукурузном поле пилот намерен пойти в Госдуму 

Артём Кульша 13 минут назад
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот намерен пойти в Госдуму
Фото: РИА Новости
Пилот Дамир Юсупов может начать политическую карьеру. Об этом, как сообщает «Ура.ру», он заявил сам.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Юсупов посадил самолет с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский» в Московской области. Двигатели самолета в этот момент не работали и горели из-за столкновения со стаей птиц. В результате происшествия никто не погиб и не получил серьезных повреждений. Юсупов и его коллега Георгий Мурзин были удостоены за это звания Герой России.
Неделю назад средства массовой информации сообщили, что власти Свердловской области внесли в администрацию президента России проект списка кандидатов в депутаты Государственной думы от «Единой России». Первым в списке идет региона Евгений Куйвашев, вторым — действующий депутат Павел Крашенинников, а третьим — Юсупов.
Сегодня Юсупов провел встречу со студентами Уральского государственного юридического университета. В ходе нее он сообщил, что вопрос о начале им политической карьеры обсуждается.

«Я хочу летать. Я хочу продолжать полеты. Будучи депутатом Госдумы, я никак не смогу летать. Летать мне нравится больше», — заявил он при этом.

Пилот объяснил, что депутаты Госдумы не могут заниматься иной деятельностью, кроме научной, творческой и преподавательской, а сам он всегда мечтал летать. Также он рассказал, что лишь в 32 года поступил в летное училище, а до тех пор работал по первой специальности — юристом.
«Мне есть с чем сравнить», — отметил он.
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Комментарии 2
Политика , Евгений Куйвашев , Павел Крашенинников , Администрация Президента РФ , Единая Россия , Госдума
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