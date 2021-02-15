Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Мишустин уволил замглавы Минфина Круглова и замглавы ФАС Евраева 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС
Фото: ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от занимаемой должности в связи с её сокращением. Также премьер отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева по его собственной просьбе.

Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Круглов занимал пост замминистра финансов с мая 2019 года. Ранее с 2002 года он работал в «Газпроме», возглавлял финансово-экономический департамент и занимал пост зампреда правления.

Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе, — говорится в другом распоряжении правительства.

Евраев работал в должности замглавы руководителя ФАС с ноября 2018 года, курировал вопросы госзакупок. Ранее он занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций РФ и замминистра регионального развития.
В Совете Федерации назвали кандидатов в новый состав ЦИК
Как писал NEWS.ru, несколько генералов Росгвардии уволились на фоне скандала с уголовным делом из-за бывшего заместителя директора по тылу Сергея Милейко. Генерал-лейтенант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Рапорты об уходе написали глава главного оперативного управления Николай Косяченко, руководитель разведуправления Казимир Боташев, начальник главного организационно-мобилизационного управления Павел Бобков. Уволены главы главного управления связи Алексей Беляков, главного управления по работе с личным составом Николай Рябчиков. Написали рапорт также руководитель департамента реализации госпрограмм и организации закупок Александр Елин, начальник финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин, договорно-правового департамента Александр Школьников и руководитель военно-оркестровой службы Владимир Васяк.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
News.ru: последние новости
Медведев объяснил публикацию фото с фонарями в день акции за Навального Медведев объяснил публикацию фото с фонарями в день акции за Навального Путин заявил, что Навального использовали противники России Путин заявил, что Навального использовали противники России Россия заплатит Навальному за незаконное задержание в 2012 году Россия заплатит Навальному за незаконное задержание в 2012 году
Комментарии 10
Политика , Казимир Боташев , Сергей Милейко , Александр Елин , Николай Косяченко , Алексей Беляков , Вячеслав Савкин , Михаил Мишустин , Андрей Круглов , Михаил Евраев , Росгвардия , Газпром , Совет Федерации , Правительство РФ , ФАС , Центризбирком России , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых
00:50
Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых
Происшествия
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
00:45
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
Происшествия
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Девочка с мачете дала отпор грабителям
02:21
Девочка с мачете дала отпор грабителям
Происшествия В мире
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение