Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Михаила Евраева 

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"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", — говорится в документе.

Ранее в феврале количество заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек.

Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.