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Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Михаила Евраева 

РИА Новости 45 минут назад
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Михаила Евраева
Фото: РИА Новости
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", — говорится в документе.

Ранее в феврале количество заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек.
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Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.
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Политика , Михаил Евраев , ФАС
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