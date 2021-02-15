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Москва

Медведев объяснил фото с фонарями в своем инстаграме 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Медведев объяснил фото с фонарями в своем инстаграме
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал фотографии с фонарями в своем аккаунте в инстаграме, по его словам, они были сделаны в поддержку настоящей русской зимы и борьбы с изменением климата.
Медведев накануне вечером опубликовал несколько фотографий с заснеженными деревьями, некоторые из них — с горящими фонарями. В комментариях у зампредседателя Совбеза России уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального, в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.

"Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты", — ответил Медведев.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, ранее комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
Грета Тунберг — 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году по пятницам вместо учебы в школе она стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить борьбу с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. В декабре активистка стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time. Она стала самым молодым лауреатом за 92 года существования награды.
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Политика , Дмитрий Медведев , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Грета Тунберг , Мария Захарова , МИД , Совет безопасности РФ , Журнал Time , США
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