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Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В сентябре 2021 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы. Возможно, что в этом году выборы продлятся несколько дней. Следить за всем процессом будут общественные наблюдатели. Наблюдатели избирательного процесса начали готовиться уже сейчас. Проходят лекции и семинары.
о словам члена ОП России, исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алены Булгаковой, до думской кампании планируется обучить больше 100 000 человек — «в зависимости от потребностей»: за образец возьмут подготовку наблюдателей к голосованию по Конституции, когда проводили и онлайн-, и офлайн-обучение основам избирательного права, выявлению и противодействию фейков, типологизации нарушений.
Политика , Видео , Госдума
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