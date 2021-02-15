Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья 

В сентябре 2021 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы . Возможно, что в этом году выборы продлятся несколько дней. Следить за всем процессом будут общественные наблюдатели. Наблюдатели избирательного процесса начали готовиться уже сейчас. Проходят лекции и семинары.

о словам члена ОП России, исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алены Булгаковой, до думской кампании планируется обучить больше 100 000 человек — «в зависимости от потребностей»: за образец возьмут подготовку наблюдателей к голосованию по Конституции, когда проводили и онлайн-, и офлайн-обучение основам избирательного права, выявлению и противодействию фейков, типологизации нарушений.