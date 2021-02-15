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Москва

Видео комментария Путина о прошедших протестах 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
14 февраля состоялась встреча Владимира Путина с представителями СМИ. В ходу беседы президент России высказался о том, что он думает по поводу протестных акций из-за ареста Алексея Навального.
По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы. Так и есть. Вы знаете, в чем дело, ведь и фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира в том числе у нас возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям в которых они живут, уровню доходов", — сказал Путин.
Политика , Видео , Алексей Навальный , Владимир Путин
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