Видео комментария Путина о прошедших протестах 

14 февраля состоялась встреча Владимира Путина с представителями СМИ. В ходу беседы президент России высказался о том, что он думает по поводу протестных акций из-за ареста Алексея Навального

По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы. Так и есть. Вы знаете, в чем дело, ведь и фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира в том числе у нас возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям в которых они живут, уровню доходов", — сказал Путин.