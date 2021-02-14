Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Путин высказался о передаче Курил Японии 

Ura.Ru 23 минуты назад
Россия будет развивать взаимоотношения с Японией, но не будет делать ничего, что противоречит Конституции, имея в виду поправку о запрете отчуждения территорий страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главредами российских СМИ, комментируя принадлежность Курильских островов.

«Мы хотим и будем развивать отношения с Японией, но ничего не будем делать, что противоречит основному закону Российской Федерации», — сказал Путин.

За тонкостями в вопросах межгосударственных отношений Путин посоветовал обращаться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
«Давление не срабатывает»: японцев напугали российские учения на Курилах
Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио продолжит переговоры с Москвой по вопросу передачи Курильских островов. Проблему принадлежности этих территорий политик назвал самой большой в российско-японских отношениях.
В Конституции России в 2020 году появился запрет на отчуждение территорий страны. Положение стало одной из поправок, внесенный в основной закон после голосования летом прошлого года.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Ura.Ru: последние новости
Явлинский: Навальный руководит протестами из тюрьмы Явлинский: Навальный руководит протестами из тюрьмы Жириновский обвинил Ельцина и Горбачева в развале страны Жириновский обвинил Ельцина и Горбачева в развале страны МИД РФ удивил контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе МИД РФ удивил контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе
Комментарии 90
Политика , Видео , Сергей Лавров , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире Происшествия
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение