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Путин: Россия хочет развивать отношения с Японией в рамках Конституции 

Газета.Ru 1 час назад
Путин: Россия будет развивать отношения с Японией в рамках Конституции
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но в рамках Конституции.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону РФ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга вновь заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года.
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Политика , Владимир Путин
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