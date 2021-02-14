Маск пригласил Путина поговорить 

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Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил побеседовать. Темы он не уточнил.

«@KremlinRussia_E, не желали ли бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?». — написал Маск.

. @KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Затем коммерсант добавил еще один пост, не оставляющий сомнений в адресате.

«Было бы большой честью поговорить с вами», — гласит твит на русском языке.

было бы большой честью поговорить с вами— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Пользователи наперебой принялись обсуждать идею Маска. Одни опубликовали фото электромобиля «Тесла» на фоне Кремля, другие пишут, что в понедельник западные СМИ выйдут с заголовками «Маск — русский агент», третьи прогнозируют , что «Илон и Путин наконец изменят мир к лучшему!»