Маск пригласил Путина поговорить 

Американский бизнесмен-новатор Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в приложении для онлайн-конференций Clubhouse. Об этом Маск написал в твиттере.
Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил побеседовать. Темы он не уточнил.
«@KremlinRussia_E, не желали ли бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?». — написал Маск.
. @KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Затем коммерсант добавил еще один пост, не оставляющий сомнений в адресате.
«Было бы большой честью поговорить с вами», — гласит твит на русском языке.
Пользователи наперебой принялись обсуждать идею Маска. Одни опубликовали фото электромобиля «Тесла» на фоне Кремля, другие пишут, что в понедельник западные СМИ выйдут с заголовками «Маск — русский агент», третьи прогнозируют, что «Илон и Путин наконец изменят мир к лучшему!»
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск поделился планами создать летающий автомобиль.