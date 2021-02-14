В РФ задумались о введении очередных льготы на ЖКУ

Власти перед осенними выборами могут ввести дополнительные льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Взыскание долгов негативно скажется на населении.

Для решения проблемы могут появиться льготы на региональном уровне.

В рамках предвыборной кампании могут либо дать возможность на частичное погашение долгов, на софинансирование погашения долгов, либо ввести другие субсидии, — рассказал президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в интервью URA.RU.

Только за тепло долг населения России вырос за год на 15,5 млрд рублей. Общая сумма задолженности составляет 209,2 млрд рублей.

Специалист уверен, что прощать полностью долги россиянам не будут. Это может стать стимулом к неоплате других коммунальных услуг.

Другой эксперт, зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев не считает сумму задолженности за отопление критической в сравнении с той, какая могла бы быть.

На мой взгляд, 15 миллиардов — сумма небольшая. Не думаю, что власти из-за такой суммы будут вмешиваться, но могут пересмотреть тарифную политику, — заявил депутат.

Также эксперты считают, что государство для решения проблем с коммуналкой должно не вводить льготы, а стимулировать экономический рост.

Когда экономика растет на 1–1,5% в год на дистанции, как у нас в последние 10 лет, то и население беднеет, поскольку плоды роста достаются только богатым. При росте в 5–7% результатов роста хватает всем, бедность сокращается, а потребительский бум приводит к дополнительному росту экономики, — пояснил изданию президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на начало 2021 года наибольшие суммы задолженностей по исполнительным производствам о взыскании платежей по ЖКХ зафиксированы в Московской (5,6 млрд рублей) и Свердловской (5,1 млрд рублей) областях, а также в Красноярском крае (4,8 млрд рублей). Об этом NEWS.ru сообщили в Федеральной службе судебных приставов.