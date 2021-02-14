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Москва

Путин заявил, что Россия лучше других стран борется с коронавирусом 

ТАСС 7 минут назад
Путин отметил, что Россия лучше других стран борется с коронавирусом
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин отметил, что РФ удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией, чем Европе и США. Об этом он сказал на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24".

"Там [в Европе и США] высокий уровень здравоохранения и промышленности, достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, но это для определенной публики. А у нас — для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, у нас лучше". "Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то", — добавил глава государства.

По его словам, некоторые рассчитывали, что Россия не сможет ничего сделать, столкнувшись с пандемией. "Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, мы ничего не сможем сделать", — пояснил он. "Но мы смогли — и лучше, чем в других странах", — подчеркнул Путин. Он аргументировал свои слова показателем количества заболевших ковидом на 100 тыс. населения, который в России составляет 12 человек, "а там (в других странах — прим. ТАСС) — до сих пор 45". Президент добавил, что страна сумела нарастить производство средств индивидуальной защиты в 20 раз. При этом российский лидер заверил, что хорошо знает и о российских проблемах, в том числе о том, "как в коридорах [больниц] люди лежали".
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , США
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