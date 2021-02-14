Названы главные итоги закрытой встречи Путина с прессой

Десятого февраля президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с главными редакторами основных российских СМИ. Телеканал «Россия 24» опубликовал фрагменты беседы главы государства с представителями средств массовой информации. В ходе беседы Путин коснулся самых различных тем — от поддержки Донбасса и новейших вооружений до будущего нации.

«На наших с вами плечах — я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом», — такими словами президент начал встречу с главными редакторами ведущих СМИ.

Президент отметил усиление политики сдерживания России со стороны западных стран, которая касается в том числе экономики. Такая политика началась сразу после стабилизации ситуации в стране, и она нарастает вместе с усилением России как государства.

«Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — все, тогда началась сразу политика сдерживания. Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», — указал президент.

Влияние России растет в том числе и в странах СНГ, и этот факт тоже не остается без внимания западных стран. Это вызывает их беспокойство. Для противостояния этому Запад неизбежно будет использовать «амбициозных и жаждущих власти людей».

«За последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство… И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», — отметил Путин.

Президент коснулся темы зарубежных интернет-платформ. Путин заверил журналистов, что меры против них будут приниматься только в случае очевидно враждебных действий в адрес России с их стороны. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что принятие подобных мер станет возможно только при наличии российских альтернатив таким ресурсам, развитие которых имеет большие перспективы.

Путин отметил, что понимает россиян, которые раздражены социально-экономической ситуацией и проблемами, которые она повлекла. Этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, подчеркнул президент. Граждане склонны винить в проблемах руководство, хотя существуют и объективные проблемы, в том числе пандемия коронавируса. Российская власть обязана ускорять темпы развития страны, принимая во внимание потребности граждан, сказал Путин.

«Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать. Делаем», — сказал президент.

Затронул президент и тему коронавируса. Путин отметил, что Россия сумела мобилизовать здравоохранение и промышленность лучше , чем США и страны Европы. В качестве доказательства этого факта глава государства привел статистику — в России показатель заболеваемости составляет 12 человек на 100 тысяч населения. В других странах он до сих пор держится около отметки в 45 человек на 100 тысяч. Кроме того, именно Россия первой в мире зарегистрировала эффективную вакцину от COVID-19.

Отношение к России постоянно меняется, в том числе в связи с достижениями страны в сфере вооружений . На Западе над новейшим российским вооружением «сначала начали хихикать», а теперь же настроения совсем другие, напомнил президент.

«Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения», — отметил глава государства.

Путин добавил, что теперь новое российское вооружение предлагается включить в повестку переговоров — в частности, в обсуждение сдерживания гонки вооружений планируется включить новые образцы тактического и стратегического оружия, не говоря уже о системах «Авангард» и другом гиперзвуковом оружии.