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В МИД РФ объяснили отъезд нескольких российских дипломатов из Лондона 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
МИД объяснил отъезд ряда дипломатов из Лондона ротацией
Фото: ТАСС
Отъезд нескольких дипломатических работников с семьями из Великобритании связан с плановой ротацией. Об этом сообщили в субботу в МИД РФ, комментируя появившуюся в Telegram-каналах информацию об увязке этого действия с готовящимися санкциями Лондона в отношении России.

"Уехали, потому что заехали новые десять семей, — указывается в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. — Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой".

На Смоленской площади также отметили, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, поскольку Великобритания ввела так называемые комплексные визовые размены.

"Вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами. Поэтому люди вынуждены получать визы в целый ряд заграничных точек, в частности в Лондон, в рамках практики визовых разменов", — пояснили в дипведомстве.

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Политика , МИД , Лондон , Великобритания
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