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Москва

В Совфеде заявили о попытке Киева разрушить отношения России и ЕС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 14 минут назад
Киев обвинили в попытке разрушить отношения России и ЕС
Фото: ТАСС
Евросоюз совместно с Украиной обрушивают отношения России и ЕС, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией» — написал он на своей странице в Facebook.

Косачев напомнил, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН, прошедшей 11 февраля, страны НАТО обвинили Россию в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины.

«Американцы властвуют, а украинцы наивно полагают, что разделяют не их, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны, которую они потеряли», — отметил он.

Косачев привел «меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера», который заявил, что Украина потеряла Крым и Донбасс, Россия — Украину, Европа — Россию, а мир потерял стабильность. «Замечу, что среди потерявших он не назвал США», — заключил глава комитета.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.
Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
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Политика , Вольфганг Ишингер , Жозеп Боррель , Мария Захарова , Сергей Лавров , Константин Косачев , МИД , ЕС , Совбез ООН , Совет Федерации , НАТО , Бельгия , Минск
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