Власти задумали ввести акциз на сахаросодержащие напитки

На сегодняшний день известно, что сахаросодержащая продукция может способствовать возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в пандемию сахарный диабет — одна из основных причин тяжёлого течения коронавирусной инфекции и повышенной летальности при заражении тяжёлыми инфекционными заболеваниями, подчёркивает депутат Госдумы Иван Сухарев . В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о введении акцизного сбора на сахаросодержащие напитки. RT ознакомился с текстом письма с инициативой парламентария.

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести акцизы на сахаросодержащие напитки. Такая практика уже применяется в ряде стран с целью снижения потребления данного вида продукции. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что акцизные сборы или специальные налоги на сахаросодержащие напитки в некоторых странах применяются как механизм, направленный на снижение потребления данной продукции.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора», — говорится в тексте обращения.

Помимо этого, депутат предложил массово информировать граждан России об опасности потребления пищевой сахаросодержащей продукции, особенно для детей, путём распространения такой информации через СМИ и интернет.

Граждане, как отметил парламентарий, должны понимать, что сахаросодержащая продукция способствует возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а у детей возможно образование воспалительных процессов в головном мозге.

Проблема диабета

Ещё в 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны к действиям, направленным на снижение потребления сахаросодержащих напитков, чрезмерное увлечение которыми может стать причиной ряда заболеваний, в том числе и сахарного диабета.

При этом, как показали события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, во многих случаях сахарный диабет может приводить к более тяжёлому течению болезни и даже к летальному исходу при заражении тяжёлыми инфекционными заболеваниями, отметил Сухарев.

Однако, по его словам, число больных сахарным диабетом в России лишь растёт, а сахаросодержащие напитки по-прежнему являются крайне доступными для граждан страны. Порой их стоимость не превышает стоимости обычной питьевой воды.

Если в 2015 году, по данным Министерства здравоохранения, в стране насчитывалось порядка 4,4 млн больных сахарным диабетом, то на начало 2020 года, как ранее отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова , их число увеличилось до 5,1 млн Более того, почти четверть населения России находится в преддиабетическом состоянии, отмечали специалисты Минздрава.

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова отметила, что количество больных сахарным диабетом в России — это серьёзная финансовая нагрузка на национальную систему здравоохранения. В то же время, по её словам, неверно утверждать, что сахаросодержащие напитки напрямую влияют на распространение диабета.

«Они ведут к ожирению, которое, в свою очередь, вкупе с другими факторами ставит человека в группу риска возникновения как этого заболевания, так и других серьёзных проблем», — рассказала Густова в беседе с RT.

Цены повысятся

Специальные акцизные сборы или налоги на сахаросодержащие напитки уже действуют в ряде стран. Так, в 2018 году подобный налог ввели в Великобритании.

С 1 января 2021 года так называемый сахарный налог начал действовать и в Польше. Новый закон введёт дополнительные отчисления за каждый литр сладкого напитка, что приведёт и к повышению цены.

Эксперты считают, что в России ввод акциза на сахаросодержащие напитки также приведёт к повышению цен на данную продукцию.

«Теоретически процесс внедрения такого акциза будет осуществляться по традиционному алгоритму: формируются и утверждаются группы напитков, на каждую из них начисляется акциз из расчета на литр, а потом этот сбор автоматически добавляется к цене единицы товара и ровно на столько же повышается конечная стоимость для потребителя», — отметил в беседе с RT общественный омбудсмен по сертификации, лицензированию и техническому регулированию, независимый эксперт по безалкогольным напиткам Дмитрий Петров.

По его мнению, в данном случае будет непросто сформировать эту группу напитков. Например, остаётся вопрос, включать ли в неё соки, так как у них разное содержание сахара в составе.