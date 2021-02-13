Некоторым росгвардейцам решили гарантировать оплату жилья

Важные государственные организации, охраной которых занимается Росгвардия , предложили обязать предоставлять силовикам бесплатное жилье или компенсировать затраты на него. Такой законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.

По закону «О войсках нацгвардии» организации, чьи важные гособъекты, грузы или сооружения на коммуникациях охраняются Росгвардией, должны предоставлять жильё военнослужащим воинской части, обеспечивающей охрану или компенсировать расходы на оплату жилья. Однако администрации таких объектов, пользуясь неопределённостью формулировок в законе, зачастую компенсируют расходы воинских частей на жильё исключительно для военнослужащих, непосредственно осуществляющих охрану объекта, но не для всех остальных военнослужащих части. Это приводит к дополнительным расходам федерального бюджета на содержание войск национальной гвардии. Так за период с 2016 по 2020 годы задолженность организаций составила более 94 млн рублей. Кроме того, задолженность в сумме более 53 млн рублей признана нереальной к взысканию и списана с бюджетного учёта Росгвардии, говорится в пояснении к законопроекту. По состоянию на 1 сентября 2020 года объём оспариваемых задолженностей составляет более 56 млн рублей.