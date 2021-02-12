В Госдуме отреагировали на показанную в Турции карту с Крымом 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов напомнил, что мысли Турции о воссоздании Османской империи не новы.

«Воссоздание некой Османской империи — такие мысли, наверное, есть у турецкого руководства. Я не думаю, что они силовым методом попытаются присоединить к себе. В умах как раз такие мысли есть. Телеканал эти мысли показал на карте», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Депутат посоветовал Турции «на чужой вершок не разевать роток» и изучать историю России.

«Все войны с любыми намерениями против нашей страны, как правило, заканчивались парадом в столице побежденного врага. Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», — пригрозил парламентарий.

Он также отметил, что изображение в эфире ТВ не является официальной позицией турецкого руководства, поскольку наши страны находятся в дружеских отношениях.

Как сообщал «Рамблер», ранее центральный турецкий телеканал TRT1 анонсировал вхождение в состав Турции южных регионов России и десятков стран целиком.

В эфире TRT1 была продемонстрирована карта Турции с территориями, которые должны войти в ее состав к 2050 году. Это — Кипр, Ливия, Грузия, Египет, Греция, Абхазия, Армения, Азербайджан и Южная Осетия, Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии. Также в состав Турции включены Донбасс и южные регионы России — Чечня, Адыгея, Чувашия, Дагестан, Северная Осетия, Крым и Севастополь, Ставропольский и Краснодарский края, Самарская, Ростовская, Саратовская, Астраханская и Волгоградская области.