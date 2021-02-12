В Совфеде посчитали неважным отказ США признать Крым российским

Цеков отметил, американские власти ведут себя самоуверенно, грозясь санкциями против Москвы . Он предположил, что Вашингтон уверен в своем вечном господстве.

"Но они (власти США) плохо знают историю или забыли, что государства-империи и государства-гегемоны, государства, которых все боялись, проходят определенные этапы развития, и некоторые из них вообще уходят в небытие", — сказал Цеков.

Сенатор также напомнил, что когда США было выгодно, они признали Косово, чего не делают в ситуации с Крымом.

"Но нам, крымчанам, как и всем гражданам Российской Федерации, в нынешней международной ситуации их мнение не особо волнует. У нас совершенно иное представление о том, как в ближайшем будущем будут проходить международные процессы", — сказал Цеков.

Политик также призвал американских коллег не делать заявлений от имени будущих поколений. Ранее дипломат США заявил, что страна никогда не признает Крым российским. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.