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Москва

В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским 

Газета.Ru 1 час назад
В Совфеде посчитали неважным отказ США признать Крым российским
Фото: РИА Новости
Для России неважен отказ США признавать Крым частью РФ. Об этом заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, пишет "Российская газета".
Цеков отметил, американские власти ведут себя самоуверенно, грозясь санкциями против Москвы. Он предположил, что Вашингтон уверен в своем вечном господстве.

"Но они (власти США) плохо знают историю или забыли, что государства-империи и государства-гегемоны, государства, которых все боялись, проходят определенные этапы развития, и некоторые из них вообще уходят в небытие", — сказал Цеков.

Сенатор также напомнил, что когда США было выгодно, они признали Косово, чего не делают в ситуации с Крымом.

"Но нам, крымчанам, как и всем гражданам Российской Федерации, в нынешней международной ситуации их мнение не особо волнует. У нас совершенно иное представление о том, как в ближайшем будущем будут проходить международные процессы", — сказал Цеков.

Политик также призвал американских коллег не делать заявлений от имени будущих поколений. Ранее дипломат США заявил, что страна никогда не признает Крым российским. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Политика , Сергей Цеков , Госдума , Совет Федерации , "Российская газета" , Москва , Республика Крым , США
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