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Москва

«Хочешь мира — готовься к войне»: Россию призвали готовиться к самостоятельности 

Мария Иванова 1 час назад
Россию призвали готовиться к самостоятельности
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть самодостаточной, чтобы не пострадать от «безумия», которое может возобладать в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с ЕС в ответ на жесткие санкции.
Как писал «Рамблер», Лавров заявил, что власти России не хотят «изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому».

«Хочешь мира — готовься к войне», — сказал он.

Песков подчеркнул, что СМИ использовали слова министра без контекста: Лавров, напротив, говорил о желании России развивать отношения с Евросоюзом, но в то же время о готовности ответить на санкции.

«Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает и подобные недружественные проявления будут иметь место», — заявил представитель Кремля.

По его словам, пока в Европарламенте раздаются как голоса, «которые можно только с оторопью слушать», так и «трезвые» голоса.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Европарламент
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