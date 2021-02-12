Россию призвали готовиться к самостоятельности

Так Песков прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с ЕС в ответ на жесткие санкции.

Как писал «Рамблер», Лавров заявил, что власти России не хотят «изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому».

«Хочешь мира — готовься к войне», — сказал он.

Песков подчеркнул, что СМИ использовали слова министра без контекста: Лавров, напротив, говорил о желании России развивать отношения с Евросоюзом, но в то же время о готовности ответить на санкции.

«Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает и подобные недружественные проявления будут иметь место», — заявил представитель Кремля.