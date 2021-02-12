Кремль рассекретит заявление Путина по Донбассу

Представитель главы РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление президента России Владимира Путина по поводу Донбасса, сделанное им на встрече с главредами СМИ, будет передано российским телеканалам, сообщает РИА Новости. По его словам, мнение национального лидера отличается от того, что ранее было распространено в прессе.

Диалог Путина с журналистами состоялся 10 февраля. Встреча проходила в формате «off the record» (не под запись), то есть с главредами была договоренность не распространяться о деталях разговора. Тем не менее, впоследствии в «Коммерсанте» появилась статья о заявлении президента относительно возможного присоединения Донбасса. Национальный лидер якобы заявил, что вхождение региона в состав РФ может осуществиться только с одобрения большей части россиян.

«Была тема Донбасса. Действительно, был ответ президента», — отметил Песков, но подчеркнул, что слова глава государства были другими.

Ключевые высказывания Путина, по словам его пресс-секретаря, будут переданы российским телеканалам. Песков подчеркнул, что заявления национального лидера по ключевым вопросам могут появиться в эфире уже вечером 12 февраля.

«Специально мы включим этот посыл, слова Путина по Донбассу», — резюмировал он.