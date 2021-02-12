"Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными", — сказала она. Зассе напомнила, что глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. "В этой связи высказывания главы МИД [РФ Сергея] Лаврова действительно удивляют", — добавила Зассе.