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Москва

В МИД Германии заявили, что считают странными высказывания Лаврова об отношениях с ЕС 

ТАСС 48 минут назад
Германия считает заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва связей с ЕС, странными и непонятными. С таким утверждением выступила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

"Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными", — сказала она. Зассе напомнила, что глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. "В этой связи высказывания главы МИД [РФ Сергея] Лаврова действительно удивляют", — добавила Зассе.

Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС 
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.
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Политика , Видео , Владимир Соловьев , Сергей Лавров , Бундестаг , МИД , ЕС
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