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Москва

В России отреагировали на карту с «турецкими» Крымом и Кубанью 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Госдуме осудили карту Турции с российскими территориями
Фото: ТАСС
Российские политики высказались о продемонстрированной турецким телеканалом карте с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России.
Ранее в эфире государственного телеканала TRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Предполагается, что к 2050 году в нее войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что у турецкого руководства есть мысли о воссоздании Османской империи, при этом он усомнился, что Анкара захочет присоединить к себе российские территории силовым методом.

"Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе — на чужой вершок не надо разевать роток", — сказал депутат в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Также Красов призвал турецких чиновников внимательнее изучать историю России.

"Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют", — заключил парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы Павел Шперов, заявил в эфире "Дума ТВ", что Турция никогда не скрывала амбиций в отношении Крыма, а в политических кругах страны всерьез обсуждают вопрос присоединения полуострова.

"Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у нее была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьез обсуждаться", — заявил депутат.

Шперов призвал быть готовым ко всему и добавил, что Анкара всегда обращает внимание на заявления российских политиков. Он выразил мнение, что на продемонстрированную турецким гостелеканалом карту необходима реакция МИД.
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Комментарии 1
Политика , Павел Шперов , Андрей Красов , МИД , Stratfor , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , Анкара , Краснодарский Край , Республика Крым , Ростовская Область , Турция
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