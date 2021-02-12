В Госдуме осудили карту Турции с российскими территориями

"Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе — на чужой вершок не надо разевать роток", — сказал депутат в комментарии радиостанции "Говорит Москва".