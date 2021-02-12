Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отказался назвать имена официальных представителей Евросоюза, с которыми его связывают дружеские отношения, отметив, что многие из них находятся "на очень высоких постах".
В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава российского дипведомства ответил на вопрос о том, удалось ли ему подружиться с кем-то из международных коллег. Он сообщил, что таких людей "немало".
"Боюсь их перечислять. Многие из них в Евросоюзе на очень высоких постах. Не хочется "спалить" хороших ребят", — в шутку сказал Лавров, при этом добавив, что на Западе воспринимают российских партнеров как "токсичных".