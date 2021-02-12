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Москва

Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь «спалить хороших ребят» 

РИА Новости 22 минуты назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отказался назвать имена официальных представителей Евросоюза, с которыми его связывают дружеские отношения, отметив, что многие из них находятся "на очень высоких постах".
В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава российского дипведомства ответил на вопрос о том, удалось ли ему подружиться с кем-то из международных коллег. Он сообщил, что таких людей "немало".

"Боюсь их перечислять. Многие из них в Евросоюзе на очень высоких постах. Не хочется "спалить" хороших ребят", — в шутку сказал Лавров, при этом добавив, что на Западе воспринимают российских партнеров как "токсичных".

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Политика , Видео , Сергей Лавров , ЕС
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