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Депутат Госдумы предложил Байдену посетить Крым 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Депутат Госдумы пригласил Байдена в Крым
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил президенту США Джо Байдену и его администрации посетить Крым с официальным визитом, чтобы раз и навсегда снять все инсинуации насчет статуса полуострова и введенных санкций.
Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.
"Крым в составе России уже почти семь лет. Поэтому нам от их так называемого непризнания и мнения ни холодно, ни жарко. Мы во внутренние дела США не вмешиваемся, чего и им советуем. Если они хотят лично убедиться и разобраться в том, что происходит в Крыму, как истинные демократы, которыми себя мнят, то Байден и его администрация могут посетить Крым по официальному приглашению и пообщаются с крымчанами. Это раз и навсегда снимет все инсинуации насчет статуса полуострова и введенных санкций", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, посетив Крым, власти США не только продемонстрируют свою способность к адекватному восприятию международной реальности, но и докажут приверженность уважению демократических принципов на деле, а не только на словах, как сейчас.
"Побывав в Крыму, они увидят, как живут крымчане, как радуются и как справляются с последствиями блокад, устроенных Украиной. Увидят, как развивается Крым, как тут чтят и уважают демократические ценности. А что касается Украины, то вина того хаоса, который там происходит, — исключительно за США. Они спонсировали государственный переворот в стране. Поэтому справедливо будет, если США введут санкции в отношении себя", — сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Джозеф Байден , Михаил Шеремет , Совбез ООН , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , США
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