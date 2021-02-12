Депутат Госдумы пригласил Байдена в Крым

Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН , что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России , пока та не изменит свою политику в отношении Украины

"Крым в составе России уже почти семь лет. Поэтому нам от их так называемого непризнания и мнения ни холодно, ни жарко. Мы во внутренние дела США не вмешиваемся, чего и им советуем. Если они хотят лично убедиться и разобраться в том, что происходит в Крыму, как истинные демократы, которыми себя мнят, то Байден и его администрация могут посетить Крым по официальному приглашению и пообщаются с крымчанами. Это раз и навсегда снимет все инсинуации насчет статуса полуострова и введенных санкций", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, посетив Крым, власти США не только продемонстрируют свою способность к адекватному восприятию международной реальности, но и докажут приверженность уважению демократических принципов на деле, а не только на словах, как сейчас.

"Побывав в Крыму, они увидят, как живут крымчане, как радуются и как справляются с последствиями блокад, устроенных Украиной. Увидят, как развивается Крым, как тут чтят и уважают демократические ценности. А что касается Украины, то вина того хаоса, который там происходит, — исключительно за США. Они спонсировали государственный переворот в стране. Поэтому справедливо будет, если США введут санкции в отношении себя", — сказал депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".