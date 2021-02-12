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Москва

Песков заявил, что у Путина отменное здоровье 

РИА Новости 39 минут назад
Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента… У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач", — сказал Песков, говоря о том, когда президент делал прививку от гриппа и собирается ли он прививаться от гриппа сейчас.

Путин предположил, что привьется от COVID-19 летом или осенью
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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