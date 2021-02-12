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Москва

Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда 

Павел Тиунов 47 минут назад
Руководить Пенсионнным фондом России (ПФР) после отставки Максима Топилина будет экс-глава Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигима, сообщает «Российская газета».
Соответствующее назначение сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кигима руководил ФСС на протяжении почти восьми лет. Ранее в разное время он возглавлял организации в сфере страхования: Всероссийский союз страховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Российский союз автостраховщиков.
О возможной смене главы ПФР стало известно накануне. Источник издания «Коммерсант» в правительстве заявил, что уход Максима Топилина с должности скорее всего связан с грядущим объединением социальных внебюджетных фондов. Другой собеседник журналистов предположил, что Топилин «не вписался в команду действующего правительства».
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», Счетная плата РФ выявила наличие ряда бюрократических ошибок в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получали заслуженные надбавки к пенсиям. Кроме того, один пенсионер мог быть обладателем сразу нескольких счетов или наоборот — двое пожилых людей получали выплаты по одному СНИЛСу. В обоих случаях размер выплаты оказывался существенно ниже, чем положено. В итоге ПФР подвергся резкой критике со стороны депутатов Госдумы.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Максим Топилин , Фонд социального страхования РФ , Пенсионный фонд РФ , Госдума , "Российская газета"
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