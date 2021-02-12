Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда 

Соответствующее назначение сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Кигима руководил ФСС на протяжении почти восьми лет. Ранее в разное время он возглавлял организации в сфере страхования: Всероссийский союз страховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Российский союз автостраховщиков.

О возможной смене главы ПФР стало известно накануне. Источник издания «Коммерсант» в правительстве заявил, что уход Максима Топилина с должности скорее всего связан с грядущим объединением социальных внебюджетных фондов. Другой собеседник журналистов предположил, что Топилин «не вписался в команду действующего правительства».