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Москва

Лавров: Россия готова к разрыву с ЕС в случае санкций в чувствительных секторах экономики 

ТАСС 56 минут назад
Лавров заявил о готовности России к разрыву связей с ЕС
Фото: ТАСС
Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы исходим из того, что мы готовы, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. — Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах…".

"Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — подчеркнул он.

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Политика , Владимир Соловьев , Сергей Лавров , МИД , ЕС
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