Явлинский на видео рассказывает о Навальном 

В субботу вечером 6 февраля на сайте Григория Явлинского была опубликована статья "Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики", вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях. Позже Явлинский выступил на радио и рассказал, за что Навального исключили из партии "Яблоко"

Основной тезис статьи заключается в том, что «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального». В этом же, по словам Явлинского, и заключается причина исключения Навального из партии "Яблоко". Навальный был исключён из партии в 2007-м году с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность».