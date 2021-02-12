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Москва

Явлинский на видео рассказывает о Навальном 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
В субботу вечером 6 февраля на сайте Григория Явлинского была опубликована статья "Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики", вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях. Позже Явлинский выступил на радио и рассказал, за что Навального исключили из партии "Яблоко".
Основной тезис статьи заключается в том, что «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального». В этом же, по словам Явлинского, и заключается причина исключения Навального из партии "Яблоко". Навальный был исключён из партии в 2007-м году с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность».
Политика , Видео , Григорий Явлинский , Партия "Яблоко"
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