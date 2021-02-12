Видео объяснений МИД РФ о высылке дипломатов 

«Термин «высылка дипломата» стал, к огромному огорчению, чуть ли не ежемесячным. Это и раньше осуществлялось. Все страны вынуждены на каком-то этапе сообщать другим странам о том, что бывают случаи, приводить конкретные примеры того, что дипломаты занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Но раньше всё это происходило без публичной подсветки. Вызывался посол, и ему говорилось о том, что тот или иной человек должен покинуть территорию страны, что он является персоной нон-грата. Потом почему-то наши коллеги, в первую очередь, западные партнёры, посчитали необходимым облекать всё это в публичную форму и постоянно об этом рассказывать. Мы считаем такой подход неверным. Если есть проблемы, о них надо говорить на переговорах, а не сразу бежать к микрофону. Это не помогает решению вопроса», — убеждена собеседница «Радио 1», — заявила Захарова.