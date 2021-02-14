Как Россия задуиала обойти санкции против «Северного потока 2»

"Все суда, задействованные в застройке, они поменяли собственника. Сейчас строит "Фортуна", она раньше принадлежала иностранной компании, находилась в долгосрочной аренде, — отметил эксперт. — Но прежде чем приступить к достройке в немецкой акватории в декабре 2020 года, а сейчас — в датской, она сменила собственника". По его словам, сейчас эти судна оформлены на неизвестные структуры. После строительства их можно будет обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам.