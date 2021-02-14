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Москва

Эксперт сказал, как Россия обходит санкции против «Северного потока 2» 

Прайм и ещё 1 31 минуту назад
Как Россия задуиала обойти санкции против «Северного потока 2»
Фото: РИА Новости
Все российские суда, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток-2", поменяли собственника, чтобы обойти санкции США. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, сообщает "Пятый канал".

"Все суда, задействованные в застройке, они поменяли собственника. Сейчас строит "Фортуна", она раньше принадлежала иностранной компании, находилась в долгосрочной аренде, — отметил эксперт. — Но прежде чем приступить к достройке в немецкой акватории в декабре 2020 года, а сейчас — в датской, она сменила собственника". По его словам, сейчас эти судна оформлены на неизвестные структуры. После строительства их можно будет обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам.

Он подчеркнул, что аналогично поступили и с другим трубоукладчиком проекта — "Академиком Черским". Если "Фортуна" работает на мелководье, то это судно — на глубоководных участках. Изначально оно принадлежало дочерней структуре "Газпрома" и работало преимущественно на шельфе Сахалина. Пока он шел из Находки в Германию, у него также сменился владелец.
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Комментарии 7
Политика , Северный поток 2 , Санкции , Строительство , Санкции США , Игорь Юшков , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Германия , Ирак , США , Великобритания
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