Как Россия задуиала обойти санкции против «Северного потока 2»

Все российские суда, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток-2", поменяли собственника, чтобы обойти санкции США. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, сообщает "Пятый канал".
"Все суда, задействованные в застройке, они поменяли собственника. Сейчас строит "Фортуна", она раньше принадлежала иностранной компании, находилась в долгосрочной аренде, — отметил эксперт. — Но прежде чем приступить к достройке в немецкой акватории в декабре 2020 года, а сейчас — в датской, она сменила собственника". По его словам, сейчас эти судна оформлены на неизвестные структуры. После строительства их можно будет обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам.
Он подчеркнул, что аналогично поступили и с другим трубоукладчиком проекта — "Академиком Черским". Если "Фортуна" работает на мелководье, то это судно — на глубоководных участках. Изначально оно принадлежало дочерней структуре "Газпрома" и работало преимущественно на шельфе Сахалина. Пока он шел из Находки в Германию, у него также сменился владелец.