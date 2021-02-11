Путин выделил на выплаты ветеранам 80 млн рублей

Средства из резервного фонда правительства РФ будут выделены на выплаты людям, жившим в Севастополе во время обороны в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано в четверг на официальном интернет- портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации 83 175 тыс. рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тыс. рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", — говорится в документе.

В январе в ходе второго социального онлайн-форума глава севастопольского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник рассказала, что жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам только в 2020 году и не получили единовременных выплат по 75 тыс. рублей, которые причитались другим ветеранам. При этом обладателей нового статуса немногим более 1 тыс. человек. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что жители Севастополя получат выплаты.

Жители осажденного Севастополя

22 декабря Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. В конце декабря начали выдавать удостоверения "Житель осажденного Севастополя". По данным городского правительства, те, кому положен такой статус, проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге.

Севастополю присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.