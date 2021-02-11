По его мнению, власти республики смогли побороть организованную преступность, а также отразить атаку со стороны «коллективного Запада».

"Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. <…> Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба", — сказал он.

Зюганов также уверен, что президент США Джо Байден считает Россию «врагом номер один». Кроме того, лидер КПРФ порассуждал о подготовке на Западе сил, направленных на организацию «оранжевых проказ и цветных революций».

"Продолжают нас душить по всем направлениям. Белоруссия прикрыла нас с запада так же, как Брестская крепость в 1941-м прикрывала великую советскую страну", — подытожил он.