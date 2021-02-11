МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о предотвращении катастрофы в «большой России» и объяснил, как Белоруссия смогла «спасти русский мир».
По его мнению, власти республики смогли побороть организованную преступность, а также отразить атаку со стороны «коллективного Запада».
"Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. <…> Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба", — сказал он.
Зюганов также уверен, что президент США Джо Байден считает Россию «врагом номер один». Кроме того, лидер КПРФ порассуждал о подготовке на Западе сил, направленных на организацию «оранжевых проказ и цветных революций».
"Продолжают нас душить по всем направлениям. Белоруссия прикрыла нас с запада так же, как Брестская крепость в 1941-м прикрывала великую советскую страну", — подытожил он.
Сегодня президент республики Александр Лукашенко рассказал на Всебелорусском народном собрании о «жесточайшей атаке извне», которой подверглась страна. Глава государства также сравнил нынешний период в истории с развалом СССР и его последствиями. По его мнению, сейчас сложный для Белоруссии период продолжается. Тем не менее Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусский народ выстоит перед актуальными вызовами.