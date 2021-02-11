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Москва

Захарова предупредила ЕС об ответе на возможные санкции 

RT на русском и ещё 3 43 минуты назад
Захарова предупредила ЕС об ответе на возможные санкции
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Евросоюз от введения санкций в отношении России, предупредив, что в этом случае последует ответ.

«Хочется предостеречь наших ЕСовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ», — цитирует её ТАСС.

Захарова отметила, что недопустимо ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструмента.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят возможность введения новых санкций против России.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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