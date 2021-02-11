Захарова предупредила ЕС об ответе на возможные санкции 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Евросоюз от введения санкций в отношении России, предупредив, что в этом случае последует ответ.
«Хочется предостеречь наших ЕСовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ», — цитирует её ТАСС.
Захарова отметила, что недопустимо ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструмента.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят возможность введения новых санкций против России.