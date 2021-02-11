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Москва

Пушков заявил о стремлении Европы расправиться с Россией 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Пушков заявил о стремлении Европы расправиться с Россией
Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com
Европа при формировании политики в отношении России руководствуется эмоциями, а не разумом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Европарламент отражает не стратегию, а политические эмоции правящей элиты ЕС. Так же, как это делает и ПАСЕ. Эмоции таковы, что с Россией хочется расправиться, причём уже давно, — написал в Telegram парламентарий.

Он подчеркнул, что разногласия между РФ и Евросоюзом обнажились в 2012 году из-за сирийского вопроса. С того момента противоречия лишь усиливались. При этом ЕС должен учитывать в своей стратегии «факт существования России как геополитической реальности».
По словам Пушкова, в политическом курсе Европарламента имеется некая двойственность, при которой зарубежные политики никак не могут игнорировать необходимость диалога по ряду важных тем.
Так сенатор прокомментировал прошедшие в российской столице переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и последовавшую реакцию как самого политика, так и российской стороны.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений в ЕС. Он также выразил сожаление, что российские власти не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.
Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля, писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
Политика , Жозеп Боррель , Алексей Пушков , МИД , ЕС , Европарламент
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