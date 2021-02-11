Пушков заявил о стремлении Европы расправиться с Россией 

Европа при формировании политики в отношении России руководствуется эмоциями, а не разумом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков

Европарламент отражает не стратегию, а политические эмоции правящей элиты ЕС. Так же, как это делает и ПАСЕ. Эмоции таковы, что с Россией хочется расправиться, причём уже давно, — написал в Telegram парламентарий.

Он подчеркнул, что разногласия между РФ и Евросоюзом обнажились в 2012 году из-за сирийского вопроса. С того момента противоречия лишь усиливались. При этом ЕС должен учитывать в своей стратегии «факт существования России как геополитической реальности».

По словам Пушкова, в политическом курсе Европарламента имеется некая двойственность, при которой зарубежные политики никак не могут игнорировать необходимость диалога по ряду важных тем.

Так сенатор прокомментировал прошедшие в российской столице переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и последовавшую реакцию как самого политика, так и российской стороны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений в ЕС. Он также выразил сожаление, что российские власти не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.