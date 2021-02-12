Явлинский написал статью про Навального и протесты

Григорий Явлинский написал ещё одну статью в ответ на критику за предыдущую. В ней основатель партии «Яблоко» предупреждает, что ходить на протесты, организованные сторонниками Навального, опасно для жизни.

Статья называется «Вот так просто попасть в палачи: промолчи!», она опубликована на сайте партийного лидера. Это ответ на критику предыдущего опуса политика, который расписал. почему опасен приход к власти таких людей, как Навальный. Явлинский особо отмечает, что блогер выбрал тактику «подлую и бессмысленную», она калечит судьбы людей.

Политик уверен, что сторонники Навального устраивают акции не ради свободы, не для освобождения политзаключённых, а чтобы конкретно привлечь внимание к Навальному.

Он руководит протестами из тюрьмы, которая используется для того, чтобы вызвать поддержку и попытаться заткнуть рот всем критикам, оппонирующим власти, — пишет Явлинский.

Политик советует не следовать стратегии Навального. Власти нужно предъявлять претензии не на митингах, а в другой плоскости: программного, творческого, интеллектуального развития страны.

Люди будут выходить, их будут избивать и сажать, ломать их судьбы. Это подлая и бессмысленная тактика, которая ведёт, помимо всего прочего, к глубочайшему разочарованию, — заключает основатель «Яблока».