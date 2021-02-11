Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась в среду, 10 февраля. По его словам, в ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов.

Песков отметил, что в мероприятии участвовали 35 человек. Общение прошло в формате видеоконференции и было продолжительным.

— Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что в Кремле недовольны утечками деталей разговора, которые просочились в прессу. По его мнению, подобные поступки не способствуют взаимному доверию.