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Москва

Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась в среду, 10 февраля. По его словам, в ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов.
Песков отметил, что в мероприятии участвовали 35 человек. Общение прошло в формате видеоконференции и было продолжительным.

— Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что в Кремле недовольны утечками деталей разговора, которые просочились в прессу. По его мнению, подобные поступки не способствуют взаимному доверию.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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