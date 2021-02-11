В Кремле огорчились из-за утечек со встречи Путина с главредами СМИ 

«К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, просто слили какую-то часть беседы моим коллегам. Мы в этой связи сожалеем», — отметили в Кремле.

По его словам, закрытый формат встречи был выбран для возможности спокойно высказаться и обсудить актуальные темы. Песков подчеркнул, что подобные утечки «не укрепляют атмосферу нашего доверия».

Представитель президента также обратился к тем, кто рассказал прессе подробности беседы, выразив надежду, что в будущем они будут соблюдать закрытость встречи согласно договоренностям.