Путин обсудил шаги по сдерживанию гонки вооружений 

Москва давно предлагала Вашингтону продлить договор, напомнил Владимир Путин . "Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение", — заявил он.

Президент предложил поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом.