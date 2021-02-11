В МИД отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде 

Восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде быть не может, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если коротко, я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трех десятков лет", — сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД.
В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Рябков назвал эти заявления безответственными.