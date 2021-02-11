Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн
Фото: ТАСС
То, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Рябков также отметил, что в Вашингтоне продолжают говорить и даже выступать на публику с дестабилизирующими концепциями, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте.

«Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

По словам замглавы МИД, именно поэтому было бы так важно на двусторонней основе с США, а также в более широком формате, в частности в формате «ядерной пятерки» государств, подтвердить формулу Горбачева — Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

«Эта ясная и четкая констатация должна быть сегодня подкреплена коллективно. Мир нуждается в таком сигнале. И отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта», — заключил дипломат.

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард 3 февраля заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
В то же время посол России в США Анатолий Антонов заявил, что здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой.
Военный эксперт Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Назван размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой Назван размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир» Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир» Захарова объяснила решение Волкова возобновить протесты в России инструктажем НАТО Захарова объяснила решение Волкова возобновить протесты в России инструктажем НАТО
Комментарии
Политика , Армия , Игорь Коротченко , Сергей Рябков , Анатолий Антонов , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ирина Шейк снялась обнаженной
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной
Шоу-бизнес
В российском роддоме рухнул потолок и едва не придавил женщину
00:35
В российском роддоме рухнул потолок и едва не придавил женщину
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
00:38
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
Армия
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
02:04
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
Армия
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
01:45
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть